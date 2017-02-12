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醜到被笑42年 洛杉磯將砸百萬翻新它

美國洛杉磯公共藝術作品「洛杉磯拱廊」，自1975年以來，時常被民眾嘲笑外觀醜陋；當地基金會近日決定贊助網路紅人翻新「洛杉磯拱廊」，讓它更符合時代潮流。（美聯社）

2017-02-12  20:27

〔即時新聞／綜合報導〕座落在美國洛杉磯市中心的公共藝術作品「洛杉磯拱廊」（Triforium），自1975年首次亮相以來，時常被民眾嘲笑其外觀醜陋、設計意象不明確；當地基金會近日決定贊助網路紅人10萬美金（新台幣約300萬）翻新「洛杉磯拱廊」，讓它更符合時代潮流。

綜合媒體報導，網路紅人卡洛爾（Tom Carroll）在「洛杉磯拱廊」落成40週年時，曾表示這件藝術品已經有3分之2的燈泡損毀，需要修復，而卡洛爾認為，既然要修復它，不如順便翻新它，卡洛爾並和3位友人一起發表翻新的概念，包括安裝雷射光、互動式感應器等，讓路人可以用肢體動作來啟動「洛杉磯拱廊」播放音樂。

葛德赫許基金會（Goldhirsch Foundation）執行長塔洛（Tara Roth）近日證實，基金會決定贊助卡洛爾10萬美金（新台幣約310萬）翻新「洛杉磯拱廊」，讓它更符合時代潮流。不過，卡洛爾要翻新這件藝術品前，還得先經過許多機關的核准。

「洛杉磯拱廊」由藝術家揚葛（Joseph Young）創作，1975年首次亮相，主體為樓高6層、尖尖的白色建築物，並安裝有1494個色彩繽紛的燈泡、4個巨大的喇叭；揚葛2007年逝世，曾在洛杉磯創作過很多公共藝術作品。

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  • 網路紅人卡洛爾和3位友人提出的翻新概念，包括安裝雷射光、互動式感應器等，讓路人可以用肢體動作來啟動「洛杉磯拱廊」播放音樂。（美聯社）

    網路紅人卡洛爾和3位友人提出的翻新概念，包括安裝雷射光、互動式感應器等，讓路人可以用肢體動作來啟動「洛杉磯拱廊」播放音樂。（美聯社）

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