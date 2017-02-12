金山溫泉公園ＢＯＴ案 流標了
2017-02-12 20:53
新北市金山老街充滿濃厚懷舊風，金山鴨肉遠近馳名，每到例假日遊客眾多，車位卻一位難求。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府觀光局在金山區規劃「溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與案」，原先由大魯閣建設取得最優申請人資格，但是因為觀旅局與業者議約作業沒有共識，過年前公告流標。
按照當初招商條件，合約期50年，此一溫泉旅館ＢＯＴ案總樓地板面積約4790坪，將興建地上4層樓，房間數約80至100間的溫泉旅館，業者必須投入至少3.6億元興建，除了房間外，因應停車不易，飯店需打造168台小客車與5台大客車停車位；由於旅館緊鄰金山老街，開發案引發當地民眾不同聲浪。
新北市觀光旅遊局局長陳國君表示，因為雙方對於議約條件沒有共識才流標，最主要是卡在開發案現址上郭厝遺址待釐清，業者希望能將此一作業時間納入，將原有的50年合約期延長；陳國君表示，因為招商合約明訂興建4年、營業46年，市府無法變更此一條件，雙方議約無法達成共識，只得公告流標。
文化局長林寬裕表示，根據2004年「台閩地區考古遺址」普查，曾在金山郭厝遺址發現破碎陶片；由於金山中山堂溫泉旅館開發案鄰近郭厝遺址，必須進行探坑試掘，文化局於去年10月出資進行「遺址挖掘與分析」招標，由台灣大學陳有貝教授率領的工作團隊得標，進行遺址試掘作業。
林寬裕說，試掘作業已經完成，負責的陳有貝教授口頭表示，未發現任何出土文物和史前遺跡，待遺址試掘書面報告出爐後，將送遺址審議委員會審查，完成法定相關作業程序。
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