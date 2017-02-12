保生大帝最青睞的信徒 他擲筊抱回30萬重機
2017-02-12 19:13
〔記者張安蕎／新北報導〕永和區公所與保福宮共同舉辦擲筊慶元宵活動，今年獎項共有5輛機車，只要捐出6張發票即可參加，吸引多達1萬2千人參加，捐出約7萬2千張發票，中和信徒何俊龍連擲7個聖筊，贏得今年最大獎，他抱著市價30萬元的重型機車笑說，感謝保生大帝庇佑！
保福宮擲筊慶元宵已成為永和年度盛事，除了擲筊碰運氣，現場還有多個攤位，可體驗鑽轎腳、免費品嘗福食等，活動自10日起，廟埕每日都湧入上萬信徒，不少人攜家帶眷到訪，最遠有來自嘉義的民眾，帶著一疊發票參加，誓言要把大獎抱回家，
去年最大獎為小客車，今年改為機車及多項3C產品，得獎機會增加，報名人數也較去年翻倍成長，整個賽事長達3天，參賽者須連擲3個聖筊，才可晉級最後一天的複賽，信徒何俊龍在複賽連擲7個聖筊，成為最獲保生大帝青睞的大獎得主，他開心指出，拜保福宮多年，沒想到能有如此好運，拿到重機後會去考駕照，希望能騎車帶家人出遊。
永和區長吳興邦說，舉辦慶元宵節系列活動，不僅發揚在地宗教文化特色，也能讓民眾闔家同樂。7萬2千張發票今天由市長朱立倫代表，全數捐給創世基金會。
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