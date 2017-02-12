網諷人體清淨機讓高雄空氣變好 環保局：天馬行空

2017-02-12 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕煙火才剛放完，國際馬拉松就緊接著開跑？高雄今凌晨及清晨接連進行兩場大活動，引發外界質疑，特別是針對空氣品質的部分，有民眾諷刺稱，在幾千人的人體清淨機發威下，馬拉松賽後的空氣品質幾乎「全面清淨」。不過高雄市環保局對此回應，指空氣品質是因擴散條件變好才改善，有些網友的說法只是「天馬行空的想像」。

今日登場的高雄國際馬拉松比賽有2萬多名跑者參加，但近期屬空污最嚴重的季節，加上今凌晨才剛釋放過超過20分鐘的元宵煙火，惹來環團痛批是要讓選手吸毒氣嗎？今有網友更在PTT八卦板爆卦，指今清晨4點多起床發現空氣品質呈現對所有族群不健康的紅色警告，讓原本報名馬拉松的網友決定繼續睡，但據網友稍晚觀察，發現空氣品質竟然變好了，讓他諷稱幾千人的「人體清淨機」果然效果不錯，此文一出引發網友議論。

《蘋果》報導，針對網友這番質疑，高雄市環保局回應指高雄市今午前空氣品質不佳，下午則隨著天氣回暖、大氣擴散條件變好而改善，部分行政區甚至達良好等級。針對網友稱是馬拉松選手發揮人體清淨機效果，環保局官員則表示不可能，並指少了這2萬多人期他277萬住高雄的民眾還是要呼吸，網友的想像並無根據。