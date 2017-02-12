八年級大男孩掌中細膩 郭建甫立志傳承布袋戲

郭建甫在去年十月到美國麥迪遜進行布袋戲演出，不少外國人充滿興趣，看得十分專注。（郭建甫提供）

2017-02-12 22:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕80年次的郭建甫從小熱愛傳統布袋戲，長大後拜師學藝，師承陳錫煌，是知名布袋戲大師李天祿徒孫，不僅練得一手細膩操偶技巧，更會彩繪、縫製、刺繡，親手製作每尊戲偶，戲偶還曾被蔡英文當作禮物送出，近年也出國傳遞台灣戲偶文化，未來更立志歸納保存台灣布袋戲，留下文獻避免文化失傳。

26歲的郭建甫目前就讀中國科技大學視覺傳達系研究所3年級，他說，幼時曾祖父愛看京劇，自己也欣賞傳統戲服與扮相，並在布袋戲上找到相同元素，小學參加布袋戲社團，國中更跑到職業掌中劇團練基本功，高中就讀復興美工，並在大稻埕偶戲館遇上國寶大師陳錫煌，慕名自薦，加入「亦宛然」劇團，展開習藝之路。

郭建甫回憶，最初是想學製作戲偶，因為操偶很辛苦，但師父卻故意不教工藝，堅持布袋戲是集合彩繪、雕刻、刺繡、音樂、口白、文學等的綜合性藝術，要先會操作，之後做出來的戲偶才能符合實用；戲偶在郭建甫手中維妙維肖，如小旦一舉手、一撥髮，頭部眼神也跟著到位，操偶的苦練讓他吃足苦頭，光是一個踢腿，就花了半年時間。

歷經多年磨練，郭建甫終出師，並在5年前正式拜師陳錫煌，成為李天祿的徒孫，也在同年成立「不貳偶劇」劇團，當作自己的成年禮，但他說：「有師父就有師承，有師承就必須對自己的行為負責」，也決定更加認真負責，擔負包袱，展開布袋戲傳承之道。

為了戲偶，郭建甫投入全部心力，大學時選擇中國科技大學進修部，白天在劇團，晚上才上課，一邊累積實務經驗，一邊在學校吸收美感學理，如今更升學至研究所，持續鑽研視覺傳達，如今參與文化部「重要傳統藝術保存者傳習保存計畫」，目前為桃園大溪源古本舖的駐點藝術家。

而總統蔡英文去年首度外交出訪，準備的「書生布袋戲偶」贈禮就是出自郭建甫之手，他說，當初半個月前才接獲消息，製作很趕，只好拿現成材料縫製；而外界一度質疑戲偶頭部來自中國，郭建甫不諱言當初找中國廠商提供素材，但他強調，那只是原料，頭部彩繪上漆、戲服刺繡等都親手包辦，中國近年也漲價，未來也考慮改東南亞進貨，只要台灣掌握關鍵技術與設計就好。

郭建甫也多次受邀出國表演布袋戲，3年前起就陸續去日本、美國、新加坡、荷蘭、香港、土耳其、馬來西亞、法國等，但他卻說：「會出國都是情非得已。」因國內市場萎縮，而自己師承古典布袋戲，在通俗上比不上影視媒體，就必須走向極致，從動作、身段、服裝及美術上下功夫，多次出國也是希望帶回不同心得，也發現國外對這類東方傳統文化的尊重，相較國內如今將戲偶視為「演給小朋友看」的不同觀點，希望政府在教育方面，多鼓勵學校開辦木偶相關的科系與課程，從教育著手，才能培養木偶戲專業人才。

郭建甫目前獨立維持劇團運作，期盼不靠政府補助，以門票自給自足，認為布袋戲具深度藝術美感，把目標放在成年人，將持續開辦講座培養觀眾；他也觀察到台灣布袋戲班從早期300多團至今凋零無幾，不少文化都未留下，將鎖定戲偶製作工藝，探訪耆老收集各式秘訣，也蒐羅各戲班文化與生態，有機會盼出版發表，替台灣布袋戲偶留下更多文獻傳世。