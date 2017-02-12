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無奇不有！雞聞聲奔向主人享受按摩樂

2017-02-12  20:38

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕川普雞算什麼，這隻聽到主人呼喚，會飛奔向前找主人按摩的報恩雞才叫正道。

嘉義縣侯姓民眾兩個月前飼養約50隻孵化不久的小雞，由於冬天氣溫較低，起先養在有電燈照射取暖的雞籠，等到身體強健之後才放養至園子，但其中一隻看起來病懨懨，侯某擔心其傳染其它雞隻，準備加以淘汰，卻又發現其一副小可憐的模樣，心生不捨，就又將其放回雞籠照料。

這隻小雞健康回到園子雞群中後，似乎懂得感恩，只要侯某走到園子叫「咕咕」，就會又搖又擺的快跑過來，並靠近主人的身體，侯某伸手摸著其頸部、頭，「報恩雞」不僅不會跑掉，還流露出享受的模樣，把自己當成寵物雞一般，看到的人都嘖嘖稱奇。

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  • 報恩雞奔向主人享受按摩樂。（記者蔡宗勳翻攝）

    報恩雞奔向主人享受按摩樂。（記者蔡宗勳翻攝）

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