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支持年金改革 年輕公教人員將提修法版本

2017-02-12  21:22

〔記者吳柏緯／台北報導〕雖然不少資深、退休的公教人員反對年金改革，甚至揚言要透過法律途徑「捍衛權益」。不過年輕的公教人員團體表示，年金不改最終大家都受害，將於月底舉行年金改革說明會，邀請專家學者演講，讓公教人員知道，改革並沒有那麼可怕。未來更將推出年輕公教人員的版本，供各界參考。

台灣公務革新力量聯盟發言人林于凱說明，目前社會上許多公教人員擔心改革之後自己的退休金不保，加上一些輿論風向，因此對於改革感到不安甚至反對。他認為，若是能提供公務人員正確的資訊，並由各界專家分析改革後的影響，將可以讓公教人員安心。

日前中華民國全國公務人員協會理事長李來希表示待法案出爐後，將循司法途徑捍衛自身的權益，林于凱認為，年金破產是可以預見的事情，若現在不改革，未來不論資深資淺，退休後一毛都領不到。

林于凱認為，年輕公教人員非常支持這次的改革措施，也願意多繳、少領、延後退。目前關於公教人員的修法草案雖還在研議，但為了顧及世代正義並且希望納入年輕公教人員的聲音，因此聯盟也會制定自己的版本草案供各界參考。

根據這次的改革草案，未來的退撫基金提撥率上限將拉高至18%，林于凱分析，以現在年輕公務員委任5職等、6職等並以最高額度18%來說，改革後每月支出從現在的2000多元上升到3000多元，負擔不會太大，但卻可以延續年金制度的壽命。

不過對於部分年改會版本的修法內容，聯盟仍然覺得太慢，林于凱表示，18%於6年歸零的時程過於緩慢，應在3年內歸零；所得替代率10年內下修至60%而非16年；此外，在職期間所得較高者，所得替代率應該要較低。

日前公革盟曾經公開向中華民國全國公務人員協會理事長李來希等人提出公開辯論的要求，不過並未收到回覆，因此聯盟決定主動出擊，舉行座談會直接面對公教人員，聽聽他們得想法並解決疑問。

第一場座談會將於本月25日在北科大舉行，林于凱表示，將會視情況再決定後續加開的場次與地點。

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  • 由台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線為主的年輕公教，上月以行動劇呼籲年金改革要世代互助，不要互相剝奪。（資料照，記者黃耀徵攝）

    由台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線為主的年輕公教，上月以行動劇呼籲年金改革要世代互助，不要互相剝奪。（資料照，記者黃耀徵攝）

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