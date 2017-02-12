貓兒後腳卡鐵皮屋簷 新北動保員三小時搭救
2017-02-12 20:28
雙溪區日前發生貓兒後腳卡鐵皮屋簷狀況，動保員爬上爬下，花上3小時才成功救出貓兒。（新北市政府動保處提供）
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市雙溪區日前發生貓兒後腳卡在鐵皮屋簷縫隙狀況，動彈不得、持續哀號，民宅主人遇到這個狀況不知怎麼處理，緊急向動保員求助。動保員到現場後，先將貓兒周邊障礙物排除，利用手電筒、大毛巾等工具將其順利救出，前後花費3小時。
民宅主人前一天就持續聽到疑似貓兒哀號叫聲，隔天仔細查看，這才發現果然有隻貓兒卡在鐵皮屋簷縫隙間，看似難受卻又難以掙脫，由於家中沒有年輕人可幫忙，故而趕緊通報向外求助。
動保員許世宗、周俊雄抵達現場後，先爬上屋頂看看貓兒狀況，沒想到其見人緊張而劇烈掙扎，卡得更緊；動保員利用手電筒打開燈光吸引其注意力，再用大毛巾包住貓身，將其向外拉，順利救援成功，幸運的貓兒無明顯外傷。
從去年開始迄今，新北市轄內動物救援案件累計5254件，換算下來，平均一天有13件。動保員簡清祥說，各區動物之家都有動保員排班持續待命，能在黃金時間內就近前往救援動物，日前才接過街貓為了吃而頭部卡在罐頭中的案件，也是因為把握救援時間而順利讓其脫困。
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