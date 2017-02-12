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燈王被燒毀 觀光局：檢討參賽作品電力組裝規劃

2017-02-12  21:00

〔記者甘芝萁／台北報導〕2017台灣燈會昨天才開幕，今天就傳出花燈競賽的燈王疑似因漏電走火，燒毀整座花燈。每年與各地方縣市政府合辦台灣燈會的觀光局表示，這是舉辦台灣燈會27年來首度發生燈王著火被燒毀，未來在評選參賽作品時，會請主辦單位多加考量作品的電力結構規劃，畢竟這些作品未來視需要提供民眾觀賞的，除設計美觀、創意發想外，安全才是最重要的。

觀光局副局長張錫聰表示，大專社會組燈王「祥龍獻瑞」疑似因花燈本身線路組裝問題，今午突然著火，整座花燈全被燒毀，所幸現場人員緊急發現並滅火，僅有鄰近的花燈受到波及，目前該區共3組花燈先行移除，空著的部分目前也在研議用其他花燈替代。

對於發生此事，張錫聰表示相當遺憾，但至少沒有人員傷亡，虛驚一場；也因為著火的花燈作品是參賽作品，未來在評選參賽的花燈作品時，會請主辦單位多注意作品本身的電力結構規劃問題，而非僅著重設計美觀、創意發想等層面，畢竟這些作品未來得獎後是需要供民眾參觀欣賞的，安全問題不能忽視。

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  • 台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽燈王著火，火勢猛烈。（記者廖淑玲翻攝）

    台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽燈王著火，火勢猛烈。（記者廖淑玲翻攝）

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