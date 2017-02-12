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有洋蔥！寒單為1位74歲老人家而炸

今天傍晚炸寒單的特別秀，專為一位74歲老人家而炸。（記者黃明堂攝）

2017-02-12  18:42

［記者黃明堂／台東報導］今天傍晚，台東市中華路與衡陽路口，炸寒單炮火猛烈，這場是為「他」而炸，一位74歲老人家，是製作寒單椅轎的老師傅郭政義，因病12年未曾看炸寒單，玄武堂為他上演特別秀。

堂主李建智破例親自開炮，並且拿著麥克風向眾成員說：「自我掌玄武堂29年來，寒單轎都是郭政義老先生製作的，務必炸得精采，讓他看得高興，身體康健」

火力一開，眾炮手果然不手軟，密集轟炸3位肉身寒單爺，郭政義坐在家門前的藤椅上，由妻子陪著觀看寒單爺，雖然老人家一直口說不怕，但玄武堂仍為他塞耳塞、戴口罩，做好防護措施。

炮戰結束，郭老拚命拍手鼓掌叫好，還要老婆準備紅包，李建智婉拒不得，反送2把「天地掃」給老人家去邪祈福。

郭政義是藤椅師傅，他說，從19歲開始，就是追爺族，每年元宵都跟要看炸寒單，但12年前因心臟病開刀，自此未曾出門看寒單，只有在電視上看。

玄武堂未將這場次列入公開炮炸行程，郭政義直到中午才知道寒單要來家裡炸，又高興又覺得麻煩眾人很不好意思，看完幾乎要哽咽。

肉身寒單爺是站在寒單椅，由轎夫抬行挨炸，椅轎必須夠耐用，才不會讓人摔下來，郭政義說，受委託製作寒單椅，他會特別設計，強化耐用性。他印象中，已製作過5張寒單椅。

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  • 郭政義坐藤椅觀賞炸寒單。（記者黃明堂攝）

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  • 郭政義（中）看完炸寒單說讚。（記者黃明堂攝）

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  • 李建智（右）送上2把天地掃祝健康，郭政義感動。（記者黃明堂攝）

    李建智（右）送上2把天地掃祝健康，郭政義感動。（記者黃明堂攝）

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