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不信人定勝天 司馬庫斯這樣改善產業道路

新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里處將新建橋梁改道，避開圖右的易崩塌路段。（記者黃美珠攝）

2017-02-12  18:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣司馬庫斯產業道路15公里處屬於易崩塌路段，前年颱風過後一度因為坍方而交通中斷，司馬庫斯部落因此一度「與世隔絕」1週。尖石鄉公所向原民會、立委高金素梅等爭取經費4800萬元復建，考慮邊坡整治困難、花費龐大又成效有限，決定在該處新建橋梁取代既有道路，讓該路段稍做改道，以保護用路安全。

尖石鄉公所建設課表示，這條橋樑不落墩，只做兩端碼頭，全長大約70公尺，寬約8公尺。

由於該處邊坡不穩，經常造成坍方，邊坡土地所屬的林務局評估，如果進行整治耗時費工、花費龐大卻成效有限，所以最後大家形成共識，直接往邊坡對面的溪谷上新建前述橋梁，且預留一定空間，讓仍有持續崩塌可能的邊坡，其落石一旦掉落就可以直接滾落橋下的溪谷，以不強調人定勝天的方式，選擇改跟自然和平共存，目前工程進度順利，可望年底就將完成。

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  • 新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里處將新建橋梁改道，避開圖右的易崩塌路段。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里處將新建橋梁改道，避開圖右的易崩塌路段。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里處，將在圖左新建橋梁改道，以避開圖右易崩塌的邊坡。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里處，將在圖左新建橋梁改道，以避開圖右易崩塌的邊坡。（記者黃美珠攝）

  • 因為圖中的邊坡整治不易，且效果有限，所以尖石鄉司馬庫斯產業道15公里處將新建橋梁，可望年底完工。（記者黃美珠攝）

    因為圖中的邊坡整治不易，且效果有限，所以尖石鄉司馬庫斯產業道15公里處將新建橋梁，可望年底完工。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里易崩塌處正新建橋梁以改善路況。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路15公里易崩塌處正新建橋梁以改善路況。（記者黃美珠攝）

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