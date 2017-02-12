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六輕工業區長春麥寮廠冒火 環保局調查原因

六輕工業區長春公司廠區今冒出大火。（民眾提供）

2017-02-12  20:07

〔記者陳燦坤／雲林報導〕六輕工業區今天下午長春集團石化公司麥寮廠冒出大火，雖然該公司對外說明是製程異常，將半成品送往燃燒塔處理並通知雲林縣環保局，但環保局強調將查明原因，若有違法將開罰。

六輕工業區的長春集團石化公司麥寮廠乙烯醇共聚物場在今天下午3時突然冒出大火，火勢相當猛烈且挾雜黑煙，雖然火勢延燒3到5分鐘即消失，但居民以為又發生工安事件感到不安，縣環保局稍後則接到長春公司傳真說明，指廠區開車製程發生異常，安全系統立即啟動，將管路半成品送到燃燒塔處理。

截至目前為止尚未傳出民眾感到不適或農、漁產災損，但環保局仍深入調查原因，一旦查出違法將依規定開罰。

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