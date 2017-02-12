消防打公墓火警去 自家農田自己救
2017-02-12 19:28
苗栗縣後龍鎮豐富里靠近北勢大橋的一處農田，今天下午近2點，發生大火，煙霧籠罩北勢大橋及上方的東西向快速道路，影響行車安全。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮豐富里靠近北勢大橋的一處農田，今天下午近2點，發生大火，煙霧籠罩北勢大橋及上方的東西向快速道路，影響行車安全。用路人及周邊住戶紛紛通報119協助，但今天適逢客家族群掃墓首日，縣內有多達132起公墓火警，各消防分隊疲於奔命，無法就近趕往灌救，緊鄰黃姓地主在等待之際，「自家農田自己救」，拿出加壓水槍噴水防堵。
附近居民見田間火勢越燒越旺，濃煙不斷竄入天際，一旁的北勢大橋及台72線東西向快速道路也被濃煙遮蔽，直呼「真的很誇張！」
緊鄰火警農地的黃姓地主說，他今天午後返家，就見到後方田地起火，飄散的濃煙還帶點刺鼻味，不一會兒，火勢突然擴大，他趕緊打119，沒想到執勤員說「附近鄉鎮的消防車都出勤打公墓火警了！需要從竹南調派支援。」
黃姓地主擔心火勢蔓延到他的田地，趕緊搬出小型加壓水槍，將自家農田的長草打濕，免得遭殃。經遠從約20公里到來的竹南消防分隊水庫車灌救，火勢於20分鐘後熄滅，不過也讓黃姓地主冒出一身冷汗。
縣府環保局也接獲民眾陳情，派員前往了解，起火農田的地主原本在田間焚燒居家廢棄物，因風勢助長，延燒到田間雜草。環保局表示，將進一步調查焚燒居家廢棄物的數量，依空氣污染防制法規定，露天燃燒廢棄物可開罰5千元以上、10萬元以下罰鍰議處。
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