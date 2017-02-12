| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網 台灣燈會又傳意外！ 花燈平台晚間塌陷
 首頁 > 生活

消防打公墓火警去 自家農田自己救

苗栗縣後龍鎮豐富里靠近北勢大橋的一處農田，今天下午近2點，發生大火，煙霧籠罩北勢大橋及上方的東西向快速道路，影響行車安全。（記者彭健禮攝）

2017-02-12  19:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮豐富里靠近北勢大橋的一處農田，今天下午近2點，發生大火，煙霧籠罩北勢大橋及上方的東西向快速道路，影響行車安全。用路人及周邊住戶紛紛通報119協助，但今天適逢客家族群掃墓首日，縣內有多達132起公墓火警，各消防分隊疲於奔命，無法就近趕往灌救，緊鄰黃姓地主在等待之際，「自家農田自己救」，拿出加壓水槍噴水防堵。

附近居民見田間火勢越燒越旺，濃煙不斷竄入天際，一旁的北勢大橋及台72線東西向快速道路也被濃煙遮蔽，直呼「真的很誇張！」

緊鄰火警農地的黃姓地主說，他今天午後返家，就見到後方田地起火，飄散的濃煙還帶點刺鼻味，不一會兒，火勢突然擴大，他趕緊打119，沒想到執勤員說「附近鄉鎮的消防車都出勤打公墓火警了！需要從竹南調派支援。」

黃姓地主擔心火勢蔓延到他的田地，趕緊搬出小型加壓水槍，將自家農田的長草打濕，免得遭殃。經遠從約20公里到來的竹南消防分隊水庫車灌救，火勢於20分鐘後熄滅，不過也讓黃姓地主冒出一身冷汗。

縣府環保局也接獲民眾陳情，派員前往了解，起火農田的地主原本在田間焚燒居家廢棄物，因風勢助長，延燒到田間雜草。環保局表示，將進一步調查焚燒居家廢棄物的數量，依空氣污染防制法規定，露天燃燒廢棄物可開罰5千元以上、10萬元以下罰鍰議處。

廣告
  • 緊鄰黃姓地主在等待消防車到來之際，「自家農田自己救」，拿出加壓水槍噴水防堵。（記者彭健禮攝）

    緊鄰黃姓地主在等待消防車到來之際，「自家農田自己救」，拿出加壓水槍噴水防堵。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：消防打公墓火警去 自家農田自己救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.