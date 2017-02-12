啥！樹木長歪彎進鄰家 地價稅補助恐泡湯
2017-02-12 19:23
台中市受保護樹木生育地地價稅補助，以樹冠投影面積的最大寬度平方計算。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府鼓勵民眾保護樹木，列冊受保護樹木的地主可申請地價稅補助，但有地主向市議員江肇國陳情，補助以「樹冠」範圍判定補助區域，如果樹「長歪」到鄰家，恐怕領不到補助，江肇國建議市府修正規定，提高保護老樹的誘因。
台中市目前公告列管受保護樹木有1229棵，這些樹木的所在地，除部分屬國公有地外，還有許多在私有地上。市府為鼓勵私有地所有權人保護上述樹木，去年中開始實施受保護樹木土地所有權人地價稅補助，希望與民眾共同為照顧老樹盡一份心力。
但羅姓民眾說，這項補助以「樹冠投影面積」計算，他一棵千年老樹，每年投入大量時間與資金，但老樹「長歪了」，有將近5分之3的樹冠「橫長」到鄰家，他因此能申請補助的土地範圍少得可憐，讓他直呼規定根本與現實脫節，對樹木所有人不公平。
江肇國表示，樹冠及樹幹都應有減免優惠，且對樹幹所在地，以及樹木所有權人應予更多減免。上述個案，凸顯了補助規定既不合理也不公平，勢必影響民眾照顧老樹的意願，農業局應依老樹棲地現況個案調整，不要為德不卒，破壞奬勵護樹的美意。
江肇國也建議市府，參考台北市作法，將樹木修剪、病蟲害防治、日常養護、樹勢扶正、外科手術、自然死亡樹木移除等，都納入補助申請範圍，透過經費挹注讓樹木得到妥善照顧，並提高樹木所有人保護老樹的動機及誘因。
市府農業局指出，樹冠認定比樹幹認定範圍還大，這樣規定對民眾較有利；農業局長王俊雄則說，樹木維護責任主要歸屬於棲地主，不過江議員的建議，市府也表認同，將就相關補助辦法研議調整。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
- 日本人為何愛來台灣？旅居日本的他透露3大原因
- 元宵地牛翻身 曾遭震損的這路段巡檢後無恙…
- 《謠言終結站》 拔牙增「失智症」風險？ 口腔衛生不佳才會
- 1天進出站逾3萬3千人次 高鐵雲林站破紀錄
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 能仁以盾攻盾 不敗松山垮了
- 交流賽轉播 郭嚴文客串講評
- 日職》巨人砸大錢簽三名自由球員 僅一人健康
- 路跑》最強素人媽媽 年過不惑打趴各路好手奪冠
- 台灣紡織業再擴張 前進美國設廠
- 醋男疑妻外遇 拿槍嗆聲遭子舉報判刑
- 打停止親權官司 外公與生父掀搶人大戰
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭
- 《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- （影音）友神快拜！張惠妹現身挺歌神
- 日職》陽桑前隊友巴斯重返美職 回鍋遊騎兵
- NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 法國有凱旋門 柯文哲：我們有北門
- 二二八70週年 紀念活動上百場
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 亞洲門戶交流賽》首局狂失4分 劉昱言：投手丘適應太慢
- 台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 亞洲門戶交流賽》台日啦啦隊賽前PK 超辣圖集看這裡（影音）
- （影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀
- 嘉義縣議員陳保仁告別式備極哀榮
- 女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片
- 《52赫茲》嗨推K歌場 眾星與影迷同樂
- NBA》歸隊遙遙無期！七六人超級新秀爆撕裂傷勢
- 超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡
- 國民黨2018捲土重來 將派出美女刺客兵團
- 巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區
- 工程師預告全球地震 網友酸湊巧
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 媽寶毒蟲又來了！這回要娘鎖門擋警
- 「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！
- 美劇男星來台宣傳 粉絲竟求表演「咬懶叫」
- 保時捷行駛途中自燃 父子跳車逃生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：啥！樹木長歪彎進鄰家 地價稅補助恐泡湯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分