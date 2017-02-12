台灣燈會燈王燒毀 作者自嘲：還真的飛龍在天...

台灣燈會虎尾主燈區燈王著火。（圖翻攝自《爆料公社》）

2017-02-12 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會虎尾主燈區旁的全國花燈競賽燈王展示區，今下午4時許疑因漏電著火，兩座燈王燒毀報廢。其中，「祥龍獻瑞」的主要作者葉盛隆，也在臉書上自嘲，「飛龍在天，它真的給我飛了啊！！！」

起火的是大專社會組葉盛隆、葉天恩製作的燈王「祥龍獻瑞」及由台中監獄製作的機關團體組燈王「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」。

葉盛隆在臉書上表示，原以為自己是「被旁邊的延燒波及的」，直呼自己很衰，沒想到會被燒到，也沒保險，隨後接獲主辦單位致電，才知其實是自己的作品先燒起來。

見照網友皆不可置信地驚呼，「怎麼會這樣」、「什麼，我晚上要去看啊」、「哇勒！一件神作就這樣升天了」多數網友則心痛表示，「心血就這麼化為灰燼啊！」