寒冬義賣宣導 家扶學生邀民眾縫傘體驗

南高雄家扶中心大專生回饋活動，邀小朋友縫傘體驗。（記者方志賢攝）

2017-02-12 19:02

〔記者方志賢／高雄報導〕南高雄家扶中心今年有155名大專生獲得獎助學金，寒假安排受助學生回饋服務，活動更融合甘苦生活的縫傘體驗，邀民眾體會過去傳統家庭代工產業，如何一針一線維繫家庭生計。

南高雄家扶中心今舉辦大專生回饋服務，結合基金會「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」的無窮世代活動，由大專生設計貧窮體驗和貧窮大會考，讓民眾更瞭解經濟弱勢家庭的困難，及如何在有限的收入下對抗貧窮。

回饋服務特別規劃在大遠百百貨公司前擺攤，雖寒流來襲，20多名參與大專生熱情的吆喝和介紹下，仍有不少民眾慷慨捐款支持家扶娃娃撲滿。

也有民眾受邀與大專生共同完成縫傘的體驗，這名民眾表示，過去艱苦的年代，就是這樣簡單卻低工資的縫傘工作，成了許多家庭的主要收入，他也肯定這項活動的設計。

參與回饋活動的小安（化名）表示，在寒冷的天氣裡，上街頭義賣宣導真的很不容易，有民眾匆匆經過，完全不理會他們的邀約，連要發給他宣導品面紙也拒絕，但也有不少人主動上前詢問，並掏出口袋裡的零錢、鈔票投入捐款箱內，讓人超級感動。