華德福教育運動聯盟成立 盼帶動教育變革
〔記者何宗翰／霧峰報導〕「華德福教育」始於奧地利，在台灣發展已經20年，是一種人性化的教育方法，「台灣華德福教育運動聯盟」今天在霧峰正式成立，希望橫向連結台灣教育相關團體及力量，透過政策及法律面，創造更健康的學習環境，並持續與世界各區域華德福教育系統共同工作，系統整合國際師資培訓人才資源。
華德福教育運動聯盟今天在霧峰國立台灣交響樂團演奏廳舉辦成立大會，教育部長潘文忠、台中市長林佳龍、公益平台文化基金會、人智學教育基金會董事長嚴長壽等人都到場祝賀，施泰納華德福教育國際委員會海牙學圈、德國華德福教育之友協會等世界上的夥伴，也都獻上祝福。
華德福教育運動聯盟理事長張宜玲致詞時表示，這一刻是承諾的開始，華德福教育運動從無到有，從沒有法源到實驗三法進行修正中，非常感激家長的支持，以及一路上戰友們的陪伴。華德福教育將在台灣邁向下個20年，希望可以回應社會的風險問題，未來孩子有能力回應全球化政治、經濟、生態的危機，成為一股運動、力量。
身為華德福家長的林佳龍也偕同妻子到場，他說，擔任立委期間推動實驗教育三法，當上市長後，也在台中推動實驗教育，讓他接觸到人智學的領域，也將三元社會的理論運用在推動市政上，也希望台中市成為實驗教育的示範地，目前已訂定實驗教育的自治條例、成立師資培訓中心，學生的教育補助及實驗教育機構的獎勵扶助，也都已訂定辦法。
教育部長潘文忠表示，華德福在台灣已經努力20年，有30所教育機構、3000多名學生，目前已有12年級的學生，可見家長及教育伙伴是多麼堅持，讓孩子走一條不同的人生學習之路；台灣教育的解嚴比較慢，實驗三法在年後的立院會期中，也有機會再做整理，未來實驗教育將面臨高中以後的路，教育部也會和聯盟一起努力。
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