| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網 台灣燈會又傳意外！ 花燈平台晚間塌陷
 首頁 > 生活

同婚通過兒童就變性？ 反同傳單讓牧師痛批手段下流

2017-02-12  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕同婚若通過兒童就變性？有牧師在臉書轉貼反同基督徒發放的傳單照片，並痛批「這是甚麼下流反同手段」？

牧師歐陽文風近日在臉書貼文指出，有網友轉貼反同基督徒發放的傳單，上頭竟寫著「恐怖！同婚通過，兒童變性！」並稱「鼓勵小孩變性的性解放魔掌已經滲入台灣的校園！」歐陽文風怒批這份反同傳單實在是非常口不擇言、做假見證陷害人。他還表示，「信耶穌信到這般田地，不如不信！」

1970年出生於馬來西亞關丹的牧師歐陽文風，小時候就立志當牧師，但有同性戀傾向的他曾自覺「罪孽深重」，不過在前妻的支持下他從否定同志到公開出櫃，並鼓勵更多同志基督徒走出來，和反同基督徒對話。

相關連結請見：

廣告
  • 有牧師在臉書轉貼反同基督徒發放的傳單照片，上頭竟寫著「恐怖！同婚通過，兒童變性！」讓他怒批這份反同傳單實在是非常口不擇言。（圖擷自歐陽文風臉書）

    有牧師在臉書轉貼反同基督徒發放的傳單照片，上頭竟寫著「恐怖！同婚通過，兒童變性！」讓他怒批這份反同傳單實在是非常口不擇言。（圖擷自歐陽文風臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童 反同 反同婚 反同志 反同性婚姻 同志 基督徒 歐陽文風 牧師 變性
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：同婚通過兒童就變性？ 反同傳單讓牧師痛批手段下流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.