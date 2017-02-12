同婚通過兒童就變性？ 反同傳單讓牧師痛批手段下流

2017-02-12 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕同婚若通過兒童就變性？有牧師在臉書轉貼反同基督徒發放的傳單照片，並痛批「這是甚麼下流反同手段」？

牧師歐陽文風近日在臉書貼文指出，有網友轉貼反同基督徒發放的傳單，上頭竟寫著「恐怖！同婚通過，兒童變性！」並稱「鼓勵小孩變性的性解放魔掌已經滲入台灣的校園！」歐陽文風怒批這份反同傳單實在是非常口不擇言、做假見證陷害人。他還表示，「信耶穌信到這般田地，不如不信！」

1970年出生於馬來西亞關丹的牧師歐陽文風，小時候就立志當牧師，但有同性戀傾向的他曾自覺「罪孽深重」，不過在前妻的支持下他從否定同志到公開出櫃，並鼓勵更多同志基督徒走出來，和反同基督徒對話。

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