新竹尖石地標「公尖石」 竟如小型垃圾場

尖石大橋下游的尖石鄉地標「公尖石」跟一堆垃圾共畫面，殺風景。（記者黃美珠攝）

2017-02-12 18:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕櫻花季來了，新竹縣尖石鄉頭痛的垃圾問題也更讓鄉親擔心了！

近日尖石大橋下、該鄉代表地標「公尖石」旁被丟包垃圾，隱藏在120號縣道旁、景觀棧道下方更是一堆堆的垃圾，儼然一個小型垃圾場。公所清潔隊呼籲鄉親和來客，愛尖石的美，就不請大家不要舉手造成環境污染，殺風景。

尖石鄉公所清潔隊直言，亂扔的垃圾除了來自遊客，還有些是來自鄉親，他們將再加強宣導和勸導，更希望來客能多多給他們配合。

因為全鄉520平方公里、7個村，要靠他們16名隊員清運垃圾，戰線既長又廣。他們雖已把一半的土地，也就是秀巒、玉峰2村委外清運，但他們仍有5個村的垃圾需要處理，實在有點勢單力薄。

公所初步統計，全鄉約9000名鄉親，平日垃圾量約3公噸多，週末假日之後，每週一的垃圾量最少都要倍增3倍，如果大家隨地亂丟更是讓他們困擾。

他們明（13）日一早上班將到尖石大橋下處理前述亂象，也希望鄉親協助勸導，希望來客能幫忙把尖石的美景，保留給下一個來客欣賞。

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