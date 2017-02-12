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公司代勾老年勞保年金一次給付 婦人打官司修改敗訴

2017-02-12  21:23

〔記者楊國文／台北報導〕勾選勞保老年年金要小心。新北市59歲王姓婦人前年從電子公司離職退保，擬申請按月給付勞保老年年金，不料公司行政人員代為填寫老年給付申請書時，誤以為王婦不符合按月請領老年年金給付資格，改勾選「一次請領老年年金給付」。勞保局據此核定並核發王婦一次領到145萬餘元，她才發現行政人員搞烏龍，訴請保局改為按月給付，台北高等行政法院認為，王婦應自行勾選，且未確認公司人員作業有無錯誤，難辭其咎，另依勞工保險條例規定，經勞保局核付後，不得再變更，判她敗訴。

判決指出，王婦前年九月底自電子公司離職退保，勞保年資有35年又336天，依規定獲核定退職當月起前3年的平均月投保薪資32258元，而王婦的老年給付申請書勾選「一次給付」，並非另一選項按月給付，因此勞保局核定發給一次給付45個月，共145萬多元。

王婦獲悉後甚為驚訝，主張她配合公司作業，將私人印章交由櫃台人員，請其轉告行政人員辦理退休事宜和代為填寫老年給付申請書，但行政人員勾選誤錯，誤勾選為「一次給付」，請求改為「按月給付」。

但台北高等行政法院認為，勞工保險條例第五十八條第二項規定，經勞保局核付後，不得再變更，此外，王婦的勞保老年給付申請書有「一次給付」、「按月給付」不同選項，王婦不自己勾選，卻委由公司行政人員勾選，王婦應負擔過失責任，勞保局並無過失，因此判她敗訴。還可上訴。

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  • 請領老人年金給付，錯誤勾選為「一次給付」，婦人打官司要改為按月給付，台北高等行政法院判她敗訴。（記者楊國文攝）

    請領老人年金給付，錯誤勾選為「一次給付」，婦人打官司要改為按月給付，台北高等行政法院判她敗訴。（記者楊國文攝）

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相關關鍵字： 一次給付 勞保年金 申請書 老年勞保年金
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