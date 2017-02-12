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屏東熱業博覽會入園數 突破100萬人次

屏東縣民戴申德一家人幸運成為屏東熱業博覽會入園的100萬人，獲得縣府致贈的豐富好禮。（記者葉永騫攝）

2017-02-12  17:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會今天突破100萬人次入場，由屏東縣戴申德一家4口獲得，縣府贈送了福華住宿券、屏東農特產品等好禮，讓戴申德全家說好幸運。

屏東熱帶農業博覽去年舉辦時創下145萬人次的紀錄，今年自1月21日開幕至今，短短23天營運，今天就創下突破100萬人入園的紀錄，光是初一至初五春節假期就有64萬人次入園，打破台灣各遊樂園及風景區入園紀錄，縣府為了迎接100萬人入園，還特別在入口處倒數，戴申德一家人很幸運為100萬人入園，獲得豐盛精緻的好禮，由於到2月28日還有半個月的時間，平均假日有5、6萬人入場，平日則有1萬餘人，希望今年能夠再突破新高。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，屏東熱帶農業博覽會以崇尚自然、田園體驗、地景藝術為號召，融合農漁畜產業，健康樂活形象深獲社會大眾喜愛，最近成為各大旅行社及社團指定旅遊去處，更成為學校戶外教學最佳環境教育場所，因此近日觀光人潮絡繹不絕，使得入園數不斷的增加。

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