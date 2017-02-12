感恩音樂會 志工舞台上替難民向台灣民眾下跪道謝

慈濟志工陳秋華，12日在世貿國際會議廳的祈福音樂會中，當場下跪頂禮，感謝台灣民眾不離不棄的愛心。（記者陳炳宏攝）

2017-02-12 21:02

〔記者陳炳宏／台北報導〕關懷敘利亞難民六年，約旦哈山親王的跆拳道教練也是慈濟志工的陳秋華，今天在「國際大愛、心蓮滿人間」祈福音樂會中分享約旦賑災經驗時，在舞台上當場向全場觀眾下跪，感謝台灣民眾的大愛，在所有國際慈善團體都撤退時，還能持續援助土耳其與約旦的敘利亞難民。

鑑於世界苦難頻傳，台灣企業應該也要善盡社會責任，國內實業家發起的慈善音樂會，今天在世貿國際會議中心登場，所募得款項將贈慈濟用於國際賑災。

日前住在約旦的陳秋華，去年八月正忙於約旦邊境敘利亞難民營的援助事宜，看到難民孩子們，疝氣、兔唇、無肛症，甚至因戰火而傷殘畸形，慈濟基金會已經陸續幫助100多位孩子開刀治療，面對每位孩子的醫療費用都要上萬台幣，加上約旦慈濟志工人數少，平時還要支援難民營發放物資，因此萌生中止發放的念頭，但卻又感受到證嚴法師悲心不捨難民苦，轉而繼續難民營發放。

陳秋華說，後來再度到難民營訪視時，跟難民們懺悔說，因為意志不堅，產生放棄意念，但被否決，難民們聽了都感動的哭了，當知道陳秋華即將返台報告時，難民們也託付陳秋華，要把對台灣不離不棄的大愛，表達感謝。

陳秋華說這次回台是代表目前流亡到土耳其與約旦的敘利亞難民，回來表達感恩的，這時站在舞台上分享的陳秋華，將手上麥克風放下，對著全場觀眾跪下頂禮，陳秋華說，因為不知道，如何代表敘利亞難民對台灣的感恩心，也希望能夠將台灣人民的愛心，帶回難民營，讓他們能更堅強活下去。

陳秋華受訪時表示，今天的音樂會，主要是希望凝聚台灣民眾愛心，送到敘利亞難民鄉親，慈濟長期關懷敘利亞難民已經將近六年，希望透過音樂會方式，可以讓更多民眾知道，繼續照顧敘利亞難民，直到平平安安回到故鄉。

陳秋華說，台灣人為善為愛，因為慈濟對敘利亞難民援助，對於台灣的國際形象，已經有很大的提升，在國際舞台上，能夠堅持援助敘利亞難民的也只剩下台灣，希望音樂會能讓更多民眾知道並支持，台灣的國際善行。

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