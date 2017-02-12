原民「美美」中大獎 放聲尖叫抱縣長

活動壓軸的抽獎活動，卑南族原住民丹金美（右4）成了最大獎液晶顯示器的幸運兒。（記者張聰秋攝）

2017-02-12 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今在原住民生活館舉辦團員迎新春活動，精采刺激的摸彩時段，最大獎是縣長魏明谷、議長謝典霖提供的液晶顯示器，其中，家住彰化市台鳳社區卑南族原住民丹金美，連續摃龜2年，今年特別用其小名「美美」參加抽獎，果真獲得幸運之神的眷顧，被縣長魏明谷親手抽中，她高興地放聲尖叫。

當魏明谷從抽獎箱中抽出摸彩券、打開摸彩券，宣布獲得液晶電視得主叫「美美」時，人在後台的丹金美聽到「美美」大聲說「我！」，健步如飛衝向台上抱住魏明谷，興奮心情溢於言表，真情展現原住民的熱情。

丹金美說，今年肯定會好運連連，歡喜1整年。而魏明谷感受「美美」獲得液晶顯示器，心情好比中樂透大獎，他說，看到「美美」如此開心，自己的心情也跟著飛揚起來。而另1個抽中液晶顯示器是阿美族歐玉院。

到場的行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒說，這是他首次到彰化縣，彰化縣雖不是原住民的原鄉，現在居住的原住民有5582人，並有15族原住民族定居，代表彰化是好地方，讓原住民朋友願意搬到彰化落地生根。

魏明谷指出，彰化縣將於7月成立彰化電力公司，未來擬出售碳權，一年估約21億收入，這些收入未來若獲得中央同意，可讓縣民共享這項綠能政策，推動更多的社會福利政策。