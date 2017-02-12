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台南公園慶百年 不放煙火改辦音樂會

台南公園康樂台週日舉辦「曼陀林樂團音樂會」，吸引約不少市民朋友前往聆賞。（記者蔡文居攝）

2017-02-12  16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園100週年慶祝活動，市府有別於傳統放煙火、慶祝活動的慶生方式，特別規劃「歷史開展、永續生態、多元藝文」3個主軸的系列活動，配合春節元宵，今天下午在台南公園康樂台舉辦「曼陀林樂團音樂會」，吸引約400名市民朋友前往聆賞。

曼陀林樂團為成大藝術中心於2007年9月在當年校長賴明詔院士、奇美集團創辦人許文龍先生的支持下成立，今年剛好成立10週年。南市工務局希望藉由兩個週年慶的加成，讓100週年慶祝活動更具意義，特別邀請該樂團參與台南公園100週年慶祝活動。

今天下午的曼陀林樂團音樂會，也特地邀請日本清正寬教授擔任樂團指揮，表演曲目除了有膾炙人口的台語歌曲望春風、孤戀花、河邊春夢外，還有日本及國外等歌曲。

清正寬教授是在台灣基隆出生的日本人，在台北市讀小學，直到戰後才回日本。他說，很開心這次台南公園100歲的生日邀請他指揮曼陀林樂團的演出，讓他有機會回到出生地台灣做國際交流。

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