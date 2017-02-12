防範石壓、水淹部落 公部門集力控溪除害

新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落對面的山頭到今天仍持續有落石崩下。（記者黃美珠攝）

2017-02-12 16:55

［記者黃美珠／尖石報導］憂心「泰山」壓頂，也焦慮出現堰塞湖後沖毀家園！新竹縣尖石鄉公所跟縣府、水利署、水保局等單位共商秀巒村控溪部落對面、白石溪旁山頭的崩塌問題。

公所表示，水保局已計畫要在前述山頭做截水措施以緩解崩落狀況，另山頭上一顆搖搖欲墜的大石，將採人工裂解方式，使其未來在崩落後不致造成下方過大危害。

控溪部落鄉親說，白石溪旁山頭崩塌問題由來已久，去年颱風後明顯惡化。約20公尺寬的河道局部已經遭到堵塞，雨季一來就很可能形成堰塞湖，讓過去逢雨必淹的控溪部落，面對今年的颱風季更是惶惶不安。

鄉民說，白石溪旁的竹60線路寬約6公尺，一旁就有民宿和小吃店，再過來就是秀巒國小、秀巒派出所和當地的民家。這個山頭到今天為止仍持續不斷有大大小小的落石滾下，已經有20幾公尺長的竹60線路面已經被落石「掩埋」。

去年底，縣府也提早把竹60線31.1公里到31.4公里處封閉，以保障用路人的安全。但是今年春節前幾天，好幾顆大石卻飛越了至少40公尺遠的距離，直接砸在前述民宿的停車場內，也砸毀了民宿的圍牆，更讓大家怵目驚心。現在晚間入睡聽著石頭滾落的聲音，大家實在無法安眠。

鄉公所建設課表示，由於前述山頭還有1顆巨石尚未崩落，因此水保局勘查後計劃，除將把山頂上引發持續落石的水源截流改道外，將再採人工方式裂解前述巨石，先解除鄉親可能被大石壓頂的威脅。後續再評估、研究應採何種工法好讓邊坡穩定。至於水利署則計畫在附近租用民地，暫時堆置有影響行水之虞的落石，以保持河道暢通。

崩落的大石中斷了圖右竹60線31.1公里處路段，也使圖中的白石溪行水受阻，控溪部落擔心颱風來襲，恐會形成堰塞湖威脅大家的生命財產安全。（記者黃美珠攝）