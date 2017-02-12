北市聯合婚禮 柯P飾演最大咖臨演
台北市長柯文哲（中）12日主持聯合婚禮，除了市長擔任證婚人以及民政局長藍世聰（左）擔任介紹人外，首度邀請導演魏德聖（右）擔任介紹人，共同見證這場近年獨一無二的聯合婚禮。（記者簡榮豐攝）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕今天下午共46對新人在華山大草原參加2017台北市首場聯合婚禮，一同見證幸福。婚禮由民政局長藍世聰、導演魏德聖擔任介紹人，台北市長柯文哲擔任證婚人。此次聯合婚禮為自1973 年開辦以來第一次在戶外場地進行，並首次重現電影「52Hz,I Love You」中聯合婚禮的浪漫場景，現場新人與親友感受到滿滿的愛。
婚禮由電影「52Hz,I Love You」的男女主角演唱「黃金比例」，浪漫的歌詞與歌聲融化了在場人們的心。市長柯文哲致賀詞時祝福新人永浴愛河，白頭偕老，並說「關於托嬰托幼補助自己上網站去看，我就不囉唆了」不忘提醒北市「業績」。
因為此次聯合婚禮結合魏德聖導演的電影「52赫茲我愛你」場景，柯文哲市長客串演出此電影，飾演真實版的「台北市長」，擔任聯合婚禮證婚人，柯在今真實的聯合婚禮致詞說，「前幾天有朋友傳簡訊給我，他說你在電影都演得很好，因為你都沒有演，」柯回，「拜託我不是沒有演，我是很認真的過每一天」，並說愛是需要經營的，希望新人記得這句話。
今天參與的新人，最特別的是新人楊尚千與周玟伶的「電影奇緣」。尚千與玟伶的故事剛好就是從電影「KANO」開始，新郎因為加班錯過了這部電影，但某天同事約了朋友跟他一起看「KANO」，當天他發現同事的朋友玟伶竟是位美女老師，愛情就從那一刻開始萌芽，新人受訪時表示，參加聯合婚禮既省事且方便，在情人節前夕結婚備感幸福。
另一對穿著越南服飾的新人新娘許卉儀與新郎吳子維，因彼此長期外派工作，回台灣後相戀相識，今新娘特別穿上越南的長衫象徵彼此的幸福。
婚禮最後，現場演唱「十年」，參與的新人與親朋好友與市長一一合照，場面幸福、溫馨。
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台北市長柯文哲（左二）12日主持聯合婚禮，除了市長擔任證婚人外，首度邀請導演魏德聖（右）擔任介紹人一同獻上祝福，並與新人及親友合影。（記者簡榮豐攝）
台北市12日舉辦聯合婚禮，新人走紅毯接受親友祝福。（記者簡榮豐攝）
台北市12日舉辦聯合婚禮，新人走紅毯接受親友祝福。（記者簡榮豐攝）
楊尚千與周玟伶的「電影奇緣」新人在魏德聖導演的「KANO」認識。（記者聶瑋齡攝）
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