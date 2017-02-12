午夜放煙火惹議 高市︰跨港、跨夜是特色

大港花火秀絢爛奪目。（記者張忠義攝）

2017-02-12 16:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會今天凌晨0時上演20分17秒的大港煙火秀，人潮擠爆港邊，但也有網友質疑為何半夜放煙火？對此，市府剛剛提出燈會的觀光效益，並強調大港花火秀在午夜施放，是因為跨港、跨夜是它的特色。

今天凌晨這場史上最長煙火秀，在西子灣及旗津長1千公尺的防坡堤上，施放高空煙火，人潮從昨晚9點後，陸續湧入西子灣、哈瑪星、旗津等地，卡位等著看煙火，當煙火點亮港都夜空港灣，許多人都發出讚嘆聲音。

但也有網友質疑「可以不要半夜放煙火嗎！」

高雄市政府今天下午解釋說，2月11日愛河燈區加遊行共吸引69萬餘人次，大港花火秀吸引37萬人次，合計106萬人次；總計愛河燈區及大港花火秀從1月30日至2月11日期間，總共吸引359萬5千餘人次，帶動觀光效益。

市府強調，今天凌晨的大港花火秀，在市府高雄款臉書直播，觀看人次共達28萬，觸及近110萬人，直播在線人數最高也達到1.1萬人，都創下新高。

市府指出，大港花火秀在午夜施放，是因為跨港、跨夜是它的特色，希望營造高雄夜間觀光潛力，而週六晚間對作息影響相對小，未來希望能在觀光產業發展、市民日常作息間取得平衡。

市府也強調，相對於大港花火秀施放，市區的愛河煙火則減半施放。