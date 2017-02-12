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龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
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台灣燈會虎尾主燈區燈王著火 兩座燈王報廢

台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽燈王著火。（民眾提供）

2017-02-12  16:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕燈王發火了？台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽機關團體組的燈王今天下午4點10分左右疑因漏電著火，整座花燈付之一炬，燒毀的花燈為機關團體組法務部矯正署臺中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」，引發遊客爭拍上傳。

台灣燈會虎尾主燈區的燈王展示區疑因漏電，造成其中機關團體組的燈王「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」被燒毀，口力大專社會組燈王花蓮縣葉盛隆、葉天恩「祥龍獻瑞」也被燒，兩座燈王全報廢，現場遊客驚呼，紛紛以手機拍下畫面上傳網路。

大專社會組燈王花蓮縣葉盛隆、葉天恩「祥龍獻瑞」也被燒。兩座燈王全報廢

雲林縣副縣長丁彥哲說明，起火原因是因天冷產生靜電造成漏電引發火災，火勢隨即撲滅，並將燒毀的花燈殘骸移除，並不影響其他花燈展出。

相關影音

未燒毀前的燈王。（記者廖淑玲攝）

這是未燒毀前的大專社會組燈王。（記者廖淑玲攝）

燈王發火了，台灣燈會虎尾主燈區燈王著火。（記者廖淑玲攝）

燈王被燒得面目全非。（記者廖淑玲攝）

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