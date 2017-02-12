別再試了！中華電信雙北、宜蘭4G網路掛點

2017-02-12 16:40

〔記者陳炳宏／台北報導〕你是中華電信4G月戶嗎？下午3點多起遇到上不了網嗎？有訊號但網路全部卡住不動、Line也收不到、臉書一直轉圈圈、甚至寶可夢卡彈？國家通訊傳播委員會（NCC）剛證實，中華電信4G網路兩部設備掛點，影響地區包括台北市、新北市、宜蘭地區，中華電信則表示正在搶救中。

中華電信上週四才遇到與Google間網路因路由器間訊息滿載，導致中華電信不管是行動通訊、或是固網，中華全台用戶都無法登入Google帳號，使用Google、Gmail、Youtube等相關服務。