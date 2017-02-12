新造型被說像Selina 唐綺陽：怕她不高興...

原名為唐立淇的星座專家，改名為唐綺陽，並自詡「新年新氣象」。（圖擷取自唐綺陽占星幫臉書頁）

2017-02-12 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕原名為唐立淇的星座專家近日宣布改名唐綺陽，並期待新年能帶來新氣象。她近期的造型被網友說很像女子天團S.H.E裡的Selina更有網友將她P在S.H.E的專輯封面照上、取代原先的Selina，看起來毫無違和感。

網友Randy Catalpa將唐綺陽的照片後製成S.H.E的專輯封面照PO在臉書上，網友表示「無違和感」，更引來唐綺陽本尊留言回應：「好kuso，但好怕selina不高興。」

唐綺陽的造型被網友們認為很像女子天團S.H.E於2010年所發行的專輯中，Selina的造型。（圖擷取自維基百科）