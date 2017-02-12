無双樂團古禮挽蔥 宅男跳菜股獻玫瑰
2017-02-12 16:35
單身男跳蔥田後，獻上玫瑰給無双樂團成員，開心不已。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕台灣知名女子跨界國樂團體「無双樂團」，今天上午受邀到豐原區參加地方舉辦的傳統元宵節應景活動「挽蔥跳菜股」，除現場表演多取精彩樂曲外，並與現場單身男女一同體驗古禮習俗。許多宅男除拿出相機、手機猛拍無双5名成員外，在活動開始時，每位都拿著一朵玫瑰花，「跳菜股」後，獻花給剛「挽蔥」的無雙成員，宅男們均開心不已。
無双成員小彩說，這是她第一次體驗摘蔥，感覺很鬆，很好拔，而且蔥的味道好香。她立刻搓雙手聞香氣，還將手掌靠近一旁的成員，只見對方面露難色，原來對方討厭蔥。
媒體問小彩知道採蔥是什麼意思嗎？她回說不知道。主辦的中市繁榮葫蘆墩促進會理事長，同時也是市議員陳清龍立刻在一旁連忙解釋說，古禮「挽蔥跳菜股」有「偷挽蔥嫁好尪，跳菜股娶好某」的意涵，男生跳蔥田，女生摘蔥，讓他們可以有好姻緣，也順便可以有好福氣。
小彩聽完說，她首次聽到這古禮，很特別，希望自己能早日找到好姻緣。陳清龍也與無双5成員合照，笑得合不嚨嘴，媒體問他不怕夫人生氣？他笑稱，夫人今天沒來，拍個照沒關係。
陳清龍說，豐原舊名葫蘆墩，取諧音為福氣之意，辦理種葫蘆活動今年已是第4年，搭配傳統元宵的「偷挽蔥，跳菜股」習俗，吸引未婚男女參加，結得好姻緣。另外選在豐原區農會用地種植葫蘆瓜，聯合推廣食農教育，希望年輕人跟孩子在體驗過程中了解農作物的栽種過程或是有趣古禮的典故由來，讓葫蘆墩真正名符其實。
無双樂團體驗採蔥古禮。（記者李忠憲攝）
要跳蔥田的單身男手拿玫瑰，蓄勢待發。（記者李忠憲攝）
無双樂團在活動中表演精彩樂曲。（記者李忠憲攝）
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