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龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
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快來賞燈！ 台北燈節今晚將閉幕

西本願寺遺址展出的蛋黃區「我們的時光」，目前規劃於現地續展。（圖由觀傳局提供）

2017-02-12  16:23

〔記者陳紜甄／台北報導〕今年的台北燈節首度移師至西區舉辦，為期9天的活動，將在今晚劃下句點。

台北燈節4日至12日在西門與北門一帶登場，今年首度移師至台北西區，中華路兩側設置「帶狀燈廊」，設有「小奇雞」主燈區、六大副燈區（扭蛋區、紅蛋區、彩蛋區、蛋白區、蛋黃區及金蛋區），並在北門、中山堂打造3D光雕秀。為期9天的活動，吸引數以萬計的賞燈人潮。

台北燈節今晚即將閉幕，很多人關心閉幕後是否有機會能看到燈節的作品。北市府觀傳局長簡余晏表示，現在部分作品已確定要續展，位於中華路一段與長沙街口，在西本願寺遺址展出的蛋黃區「我們的時光」，目前規劃於現地續展。

主燈「小奇雞」同樣是孕育自西門町潮文化的作品，簡余晏也希望能落足在西區，不過目前有基座拆卸與機電方面的相關問題，需要重新整理規劃，小奇雞現地拆卸後將先進場保養，待尋得適合的地點後，會給小奇雞在西區安置一個新的家。

至於明年是否仍會在西區舉辦台北燈節？台北市長柯文哲今早表示，燈會今年是成功或失敗還會再開內部檢討，再考慮明年還要不要辦在西區。

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