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中華電信訊號掛了！ 4G卡住不動轉圈圈

2017-02-12  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信又出包？今（12）日下午陸續有民眾抱怨中華電訊4G網路訊號出問題，「有4G訊號但是網路全部卡住不動」，目前剩下3G正常，讓不少網友直呼崩潰。

有網友在PTT表示，人在台北車站，「有4G訊號但是網路全部卡住不動，Line收不到、無法傳、臉書一直轉圈圈」，沒想到北部多地也發生同樣狀況，包括板橋、宜蘭、基隆、花蓮等地，桃園和台中則有人表示網路卡卡。有網友表示，「切成3G可以，4G一直都不行」，客服也打不通。

據《中央社》報導，中華電信行動通信分公司總經理涂元光證實，因部分設備異常，台北、新北、宜蘭等3個區域的部分用戶無法上網，目前正在搶修中。桃園、新竹以南則不受影響。

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  • 中華電信又出包？今（12）日下午陸續有民眾抱怨中華電訊4G網路訊號出問題，「有4G訊號但是網路全部卡住不動」，目前剩下3G正常，讓不少網友直呼崩潰。（資料照，中華電信提供）

    中華電信又出包？今（12）日下午陸續有民眾抱怨中華電訊4G網路訊號出問題，「有4G訊號但是網路全部卡住不動」，目前剩下3G正常，讓不少網友直呼崩潰。（資料照，中華電信提供）

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