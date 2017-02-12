舒跑哥抵花蓮 家扶孩子熱血陪跑
人稱「舒跑哥」的47歲馬拉松跑者詹益榮今抵花，吸引數十名花蓮家扶孩子及在地跑友，不畏寒流來襲熱血陪跑。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］人稱「舒跑哥」的47歲馬拉松跑者詹益榮，自上月23日於台中家扶中心起跑後，往南途經各縣市家扶中心，今日終於順利抵達花蓮，數十名花蓮家扶孩子及在地跑友，不畏寒流來襲熱血陪跑，堅持以行動支持為家扶弱勢學童路跑募款計畫，吸引許多民眾夾道加油。
近日氣溫驟變，維他露基金會董事詹益榮仍揹著舒跑造型外裝，連跑第18天，今抵花蓮家扶中心陪伴孩子，並呼籲民眾一起重視兒童保護議題，明早將持續北上，行經宜蘭、基隆及台北等地，預計23日返回台中，完成1130公里的「勇跑天涯環島計畫」。
詹益榮不僅要徒步環島一圈並停靠各地家扶中心，還預計每跑1公里就捐出50元計畫，響應社會公益，盼能吸引更多人關注保護兒童工作。他說，身為馬拉松跑者，同時也想做件不一樣的事，除能為健康而跑，更要結合公益，拋磚引玉。
花蓮家扶中心數十名孩童及吉安路跑協會，今早也頂著寒風奔馳在台11線上，並分別自太平洋、二二八公園加入陪跑行列，不少孩子更在跑衣上畫上心願，除要為公益而跑，還顯現童真一面，寫下為「長高」、「幸福」及「快樂」而跑，逗得跑友們呵呵大笑。
花蓮家扶社工督導王麗雲說，所有陪跑孩子，都相當喜愛運動，得知能與舒跑哥一起跑步，興奮到一早就抵達集合點，舒跑哥不僅是孩子們的標竿，也在陪跑過程中，不斷勉勵大家可透過運動找到自信、定位，並要相信自己絕對有足夠能力完成夢想。
花蓮家扶中心數十名孩童及吉安路跑協會，今早也頂著寒風奔馳在台11線上，並分別自太平洋、二二八公園加入舒跑哥陪跑行列。（記者王峻祺攝）
花蓮家扶中心數十名孩童及吉安路跑協會，今早也頂著寒風奔馳在台11線上，並分別自太平洋、二二八公園加入舒跑哥陪跑行列。（記者王峻祺攝）
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