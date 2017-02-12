郭心漪創作展 郭心漪：畫畫是跟自己對話
2017-02-12 16:01
「心湖．漣漪-郭心漪創作展」在台中市港區藝術中心展出至3月12日。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕「心湖．漣漪-郭心漪創作展」，今天在台中市港區藝術中心開幕，郭心漪表示，因創作出現低谷，意外從國美館外的池塘，發現自己最愛的是自然，從此展開池塘系列創作，今年邁入第6年，這次展出其歷年水彩創作84幅；親友或學生則表示，郭的畫作光影等變化帶給人希望，而池塘裡的植物不論好壞，都讓池塘更具生命。
港區藝術中心主任郭田蘊表示，郭心漪的作品經常在國內外展出，筆觸非常細膩，是傑出的年輕藝術家，因港區藝術中心的場地夠大，這次展出才能將其這幾年精華作品一一呈現。
郭心漪曾以易開罐為主題創作，作品著重環保、社會議題，從人文方面思考，有一次，創作陷入瓶頸，她意外從國美館的池塘，領悟到自己最愛的是自然，6年前開始投入池塘系列創作，試圖以不同的方式表達心中的池塘，她說：「畫畫是跟自己的對話」。
台灣美術史學家蕭瓊瑞曾表示，「郭心漪的池塘系列，取材時而是較近景的特寫，時而是較寬廣的池面大景，時而漣漪陣陣，時而波平如鏡，但永遠是生機盎然，甚至是百草叢生、落葉與嫩芽同在、實物與虛景相襯、陽光與陰暗共存；而這樣的特質，似乎才是真正的自然、真正的世界、真實的人生」。
今天有不少藝術家或郭心漪的親友及來自香港或泰國的學生出席開幕典禮，紛紛讚許郭心漪是認真的創作者，畫作讓人看到生命、希望及感動。
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