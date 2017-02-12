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機上遇美籍男乘客重病 台灣醫師機智救人

台北榮總一般麻醉科主治醫師陳品堂在飛機上成功救了一名美國人。（翻攝自醫師臉書）

2017-02-12  15:44

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總一般麻醉科主治醫師陳品堂，春節期間從美國搭機返台時，碰上一名因腹瀉而嚴重脫水的美籍男性乘客，要為其打點滴以緩解症狀，卻發現器材不足，所幸靈機一動，利用衣架代替點滴架、手套充當壓脈帶，順利完成任務，病人一直向他道謝。

陳品堂在臉書寫道「第一次在飛機上建立靜脈輸液！」這趟從美國飛往台灣的旅程，在距離台灣還有3小時之際，他正在悠閒看書邊打瞌睡，結果機上廣播需要醫師，原來是一位美國男性的身體出了狀況，已經無法流利對答，簡單地說了上機後拉了4次、暈眩無力，脈搏十分微弱。

陳品堂指出，機上有一系列的SOP，包括驗證證照、獲得許可取出與打開急救箱等，然後他請座艙長把病人移至商務艙，在飛機晃動、病患已頻臨休克的狀況實在不好執行輸液動作，加上找不到點滴架，只能用衣架，找不到壓脈帶，只能用沒有彈力的手套充當，還好病患總算逐漸恢復，真是大幸。

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