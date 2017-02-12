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禁止禽車出入花蓮 台東明起監控屏東來車

台東縣防止禽流感疫情，請禽場做好圍籬，另將嚴格管制禽車。（記者黃明堂攝）

2017-02-12  15:04

［記者黃明堂／台東報導］花蓮縣被驗出有家禽感染禽流感，台東縣為防止疫情擴散，今天公告，即日起到21日，雙向禁止所有運禽車出入花蓮。此外，明天起，運禽車載禽到台東屠宰場後，防疫所獸醫師將「跟監蒐証」，以確保車輛往屏東回程。

花蓮傳禽流感疫情，台東縣政府為防止疫情擴散，12日公告即日起到21日，禁止花蓮縣活禽及運入花蓮縣家禽場及屠宰場的運禽車輛進入台東縣。

台東縣動物防疫所吳子和說，此公告是要完全隔絕經過台東的運禽車輛進出花蓮縣，以防止車輛在花蓮縣卸完禽體後，沾染病毒帶入台東，為執行禁令，13日起，在海岸線寧埔派出所，及縱谷線池上分駐所，將分別由警方管制禽車出入花蓮。

吳子和說，目前每天運入台東屠宰場的禽體有1800隻，從13日起，防疫所將派獸醫師到合法的三家屠宰場，監控運禽車把所有家禽卸完，完成後直接往屏東方向回駛，直到東屏縣界，以確保禽車沒有在台東境內四處流動，嚴防散播病毒。違者將被處3萬到15萬元罰鍰。

除此之外，防疫所也請縣內101戶家禽養殖場做好圍籬及人員管制。

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  • 台東縣政府今天公告禁止禽車出入花蓮。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府今天公告禁止禽車出入花蓮。（記者黃明堂攝）

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