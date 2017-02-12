夜間光雕作畫 彰市香韾公園有景觀新亮點

師生夜晚摸黑透過光雕機投射圖案和顏色。（圖由香山社區理事長許春郎提供）

2017-02-12 15:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市香山社區與朝陽科大景觀及都市設計系師生合作，將社區裡的閒置空地打造成社區景觀新亮點，煥然一新的牆面，是師生夜晚摸黑，透過光雕投射，把水泥牆壁當成畫布，草圖打底後再上色完成彩繪牆面，饒富創意，新亮點的景觀取名為「香馨」公園，雙重蘊涵香山社區很溫馨、居民很有向心（取「香韾」諧音）力。

該塊空地來自里民善心提供，經費來自社區申請的50萬元經費補助，經過重新整理和師生創意，賦予土地新生命，也為社區注入一股充滿綠意及清爽的休閒氛圍。

香山社區發展協會理事長許春郎說，空地經過重新打造，讓看似髒亂的空地搖身變成景觀亮點，有綠美化的小花園、小廣場，更有彩繪穀倉、露天咖啡座等，接下來擬規劃設咖啡休息站，提供遊客和騎單車的車友，以及居民有個歇腳的好去處。

值得一提的，空地旁老穀倉牆壁彩繪的創意，花了朝陽科大師生前後約3個多月時間，利用夜間光源影像投影牆面，把牆壁當成畫布，讓設計過的草圖圖案和顏色，經由光雕機投影草圖在老穀倉牆上，再由師生合力在牆上作畫，趕在今年春節農曆年前完工。

牆面圖案用社區出產農特產品當畫作元素，荔枝、柚子、咖啡、稻田、稻穀和水牛，以及綠意盎然的山林，把社區特產經用畫筆和圖案，永久紀錄和收藏，公園入口意象用柚子造型的Q版公仔，十足吸睛。

香山里長李讚財說，社區很感謝捐地的林氏兄弟和居民分工合作，以及朝陽師生的付出，讓居民多了休閒聚會的溫韾天地，公園就取名為「香馨」，香山社區很溫馨。

自從有了「香馨」公園，地主9旬老媽媽常到此跟居民聊天，連居民也覺得新亮點很讚很「水」、真美麗，社區環保志工看到居民開心又滿意的笑容，大家都說，整地過程流下的淚水很值得啦！

學生牆上作畫。（圖由香山社區理事長許春郎提供）

光雕作畫過程。（圖香山社區理事長許春郎提供）

美麗的彩繪牆用荔枝、柚子、咖啡等特產當構圖元素。（記者張聰秋攝）

彩繪牆面成了香山社區新亮點。（記者張聰秋攝）