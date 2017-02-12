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龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
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少了中客、多了泰客...他把台灣拍得超美！

一系列的照片讓國際間更多的網友看見台灣的美。（圖擷取自จะเที่ยวไปไหน臉書頁）

2017-02-12  15:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客來台觀光的人數大減，卻意外提升了亞洲其他國家造訪台灣的人次，其中，泰國來台的遊客一年內大幅成長！一名泰國遊客將遊歷台灣的過程拍成一系列的攝影作品，風格清新、富有生命力，讓許多國家的網友大讚「台灣真美」！

這名泰國遊客來台灣旅遊，並且將他所攝影的照片上傳至จะเที่ยวไปไหน臉書頁，除了將台灣人所熟知的小吃、街景、大眾運輸工具拍的超級美，他的攝影技巧也讓許多網友佩服。

台灣的網友看見這些唯美的攝影作品笑稱「快認不出來」，也讓國際間許多國家的網友認識台灣。

夜景餐廳和一般大廈也變得很有生命力。（組合圖，皆截取自จะเที่ยวไปไหน臉書頁）

他將捷運車廂與窗外風景融合的畫面捕捉下來。（組合圖，皆截取自จะเที่ยวไปไหน臉書頁）

夜市小吃也成為攝影的主角。（組合圖，皆截取自จะเที่ยวไปไหน臉書頁）

泰國遊客來到台灣品嘗台灣啤酒。（圖擷取自จะเที่ยวไปไหน臉書頁） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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相關關鍵字： 攝影 泰國 遊台灣 陸客
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