沒有放大片跟美膚濾鏡！20年前的韓國地方媽媽美照超驚豔
2017-02-13 09:35
一位韓國女孩在IG上分享自己的媽媽年輕時的美照，引起台灣網友驚嘆。（圖擷取自IG）
〔即時新聞／綜合報導〕日前PTT上有網友發問「40年前的正妹長什麼樣子？」，結果意外造成韓國一位地方媽媽在台灣網路爆紅！
原來一名韓國女孩Han Jeong Joo，數週前在IG上傳自己的媽媽年輕時的照片，這樣的鵝蛋臉、大眼睛、高挺的鼻梁，簡直正翻天啦～
分享的台灣網友說，雖然這不到40年，大概20多年前而已啦～
但畢竟早年整形技術不發達，更沒有柔焦一大堆的濾鏡APP，以前的正妹「天然」的成分，要比現今充斥的各種網美高太多了！網友紛紛驚呼，這是哪個女明星吧？！
▲設計對白：「太太，我想和妳做朋友啊！」
以下是20年後的的現在，母女兩人合照～
雖然女兒也長得脣紅齒白的模樣，但還是被許多網友認為正度輸給媽媽。
「雖然女兒也漂亮，但真的沒媽媽亮眼」
「那時絕對沒有瞳孔放大片！！」
「媽媽現在看還是很有氣質>///<」
由此可知，20年前與20年後，雖然對髮型、穿著打扮的時尚指標不太一樣，但對五官的審美標準好像差不多呢！
如果你也對這對高顏值的韓國母女有興趣，可以來追蹤Han Jeong Joo的IG哦！
Source:PTT
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