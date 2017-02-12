低溫壟罩 竹市服務街友逾500人次

2017-02-12 14:56

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府社會處表示，近日入冬最強冷氣團來襲，氣溫持續偏低，市府持續關懷街友、弱勢族群不間斷，由社會處及民間團體社工進行訪視，除告知街友低溫資訊，也提供臨時夜宿服務及保暖物資，1月迄今共提供510人次服務，包括訪視61人次、提供禦寒衣物及熱食78人次及提供夜宿服務371人次。

社會處表示，素有風城之稱的新竹市，每當寒流來襲，體感溫度總比實際氣溫更低，為讓街友不在低溫夜晚受寒，社會處結合竹安公益慈善協會等民間團體，已針對市區街友出現地區進行訪查，與街友溝通勸說至夜宿場所或可避寒的地點，並了解街友的身體健康狀況。

針對身體狀況不佳的街友，透過消防局及警察局的協助，送往醫院接受治療，而針對於無意願進夜宿的街友，社工員也會確認街友是否有足夠禦寒物品，即時提供睡袋、睡墊、外套、暖暖包等保暖物資，以度過低溫寒流。

此外，社會處已請12個關懷獨居老人團體的志工們，協助關心271名列冊獨居長輩，注意低溫保暖並減少戶外活動，同時也提醒使用保暖電器及瓦斯使用安全，並依長輩需求提供帽子、暖暖包、手套及冬被等保暖物品，並另透過緊急救援系統的廣播，不斷地提醒長輩。

社會處呼籲，許多街友有心血管等慢性疾病，溫度驟降易引發中風、心臟病發作，因此請街友們加強保暖，切勿以飲酒來避寒，而造成身體失溫危及生命，或生火取暖影響公共安全。另外市民若發現街友，特別是年老或體弱的，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999服務專線，或於上班時間通報社會處，聯繫電話：035352657。