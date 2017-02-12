履歷表的希望待遇這樣寫 網友直呼：有洋蔥！

2017-02-12 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕不少人求職都會將自己的人生經歷完整列出，呈現在履歷表上，期盼獲得面試主管青睞；日前有網友收到一張求職履歷表，內容平淡無奇，但看到最後希望待遇寫著「可以養家餬口」，頓時讓他對於是否雇用這名員工陷入長考，網友拍照上傳到臉書社團，隨即吸引網友討論，看過照片的網友直呼：這照片有洋蔥！

一名何姓網友日前收到一張履歷表，一名26歲只有國中畢業的男子前來應徵擔任員工門市，而曾任的職務僅有衛生股長，更在後方標註「連任三屆」，但何姓網友看到左下方的希望待遇欄位時，只見這名男子僅寫「可以養家餬口」，便開始陷入長考，更在臉書中貼文表示「今天收到的履歷..讓我情緒非常的複雜..」，他將照片上傳到臉書社團「爆笑公社」隨即吸引網友討論。

網友看到照片後隨即引起熱烈討論，有網友建議雇用這名男子留言表示「這樣看他的履歷…他也算是個耿直的人吧，可能比較沒有社會經歷」、「用他吧~這人應該很單純」、「我覺得可以讓他試試，他或許也是提起勇氣遞履歷的，畢竟他會想到要養家」、「給機會，這種人感覺很肯做」、「看到養家糊口心揪了一下」，但也有人質疑「國中畢業後到現在10年都沒有工作嗎？」、「重點在國中畢業到26歲中間做了什麼呢？」也有人建議何姓網友「先面試看看吧，問問他國中到26歲這段期間做了些什麼」

但也有看到連續擔任三屆衛生股長歪樓表示，「衛生股長猛猛的！」「衛生股長能連當三屆很猛耶！」