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鮮蚵創20餘年來高價 攤商大喊吃不消

鮮蚵價格居高不下，但盤商評估隨產季到來將慢慢平穩。（記者陳燦坤攝）

2017-02-12  14:43

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鮮蚵價格疑遇天候異常去年產量銳減，現在每台斤產地價竟高達每台斤180元，零售價格更漲到240元，相關攤商大感吃不消，反映這是近20年來最高價，只能減量販售因應。

台灣美食蚵仔煎最近價格變相調漲，許多攤商為反應成本，又不敢調漲價格，只能想辦法減少鮮蚵數量，黃姓攤商透露過去每台斤鮮蚵140到150元已是高價，但這陣子每台斤竟漲到220至240元，竟是20年來新高，還不一定買得到，為避免嚇跑消費者，以往一台斤鮮蚵分煮10份蚵仔煎，只好分煮成11份或12份。

產地盤商也坦言受到去年天候異常影響，鮮蚵產量銳減7成，產地價目前仍維持在每台斤180元高檔，但隨著春天到來，漸漸進入產季，價格將慢慢回穩。

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  • 蚵仔煎因成本增加，攤商只能變相漲價因應。（記者陳燦坤攝）

    蚵仔煎因成本增加，攤商只能變相漲價因應。（記者陳燦坤攝）

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