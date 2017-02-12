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超級星期天 台灣燈會第2天全力應戰

台灣燈會虎尾主燈區第一天就湧進大批人潮。（記者廖淑玲攝）

2017-02-12  14:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會點燈第一天湧進175萬人造成狀況頻傳，今天第2天又碰上星期天雲林縣政府全力應戰，所幸經過一天的混亂，今天開園營運後一切就緒，包括環境清潔及廁所維護都受到好評，主辦單位熱情歡迎全國遊客到訪。

雲林縣政府文化處長林孟儀表示，昨晚台灣燈會點燈第一天因人潮太過擁擠，超過百萬人參觀，人員紓散較緩慢，甚至有台南遊客深夜未返家，服務團隊也全力協尋確認人員平安抵家，並在昨晚12點45分前將所有遊客安全送離。

林孟儀強調，縣府團隊檢討各項缺失，今天一大早重新調整作業，規劃接駁、交通動線及加強現場疏導，讓參觀動線更流暢順利，由於人車相當多，也特別呼籲遊客注意配合現場規劃。

雲林縣政府工務處長彭子程說，有關揚塵部份已出動7輛灑水車加強灑水，至於昨晚塞車部份經檢討是因為南北分流不夠明確，今天已加強增設指示標誌並協調各路口人員疏導，減少駕駛人塞車之苦。

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  • 台灣燈會虎尾主燈區點燈第一晚人車擁擠，造成大塞車。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾主燈區點燈第一晚人車擁擠，造成大塞車。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣政府文化處長林孟儀說明今天應變情形。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣政府文化處長林孟儀說明今天應變情形。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會虎尾主燈區今天開園後尚稱順暢。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾主燈區今天開園後尚稱順暢。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會虎尾主燈區環境清潔及廁所維護受到好評。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾主燈區環境清潔及廁所維護受到好評。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣政府出動灑水車在台灣燈區停車場加強灑水，減少揚塵。（雲林縣政府提供）（記者廖淑玲攝）

    雲林縣政府出動灑水車在台灣燈區停車場加強灑水，減少揚塵。（雲林縣政府提供）（記者廖淑玲攝）

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