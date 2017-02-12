高空煙火秀後滿地垃圾 遊客建議應該這麼做…

聖母廟元宵夜舉辦高空煙火秀活動後，遊客留下滿地的垃圾。（讀者周文凱提供）

2017-02-12 14:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區正統鹿耳門聖母廟元宵夜舉辦高空煙火秀，活動後留下滿地的垃圾，遊客看到滿地垃圾直搖頭，認為台灣人太沒公德心了，建議在台灣辦活動首要工作就是廣設大型垃圾桶。

環保局今天統計，這次聖母廟高空煙火秀活動，該局共出動45名人力，加上廟方僱工30名人力共75人，以及山貓、抓斗車、掃街車及垃圾車等機具、車輛，共清運出12噸的垃圾。

昨晚也前往聖母廟欣賞高空煙火的市民周文凱看到滿地垃圾直搖頭，認為台灣人太沒公德心了，建議在台灣辦活動首要工作就是廣設大型垃圾桶。