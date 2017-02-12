搶救千年茄苳樹 台中動工拆婦幼活動中心

這株千年茄苳樹是台灣平地最大的茄冬樹。（記者張菁雅攝）

2017-02-12 14:10

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響茄苳樹生長，市府建設局今天舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老樹推動三部曲，先是「還地於樹」，接著邀集專家診治老樹，最後將營造此處成為生態文化園區。

千年茄苳樹王樹高30公尺，樹冠面積達1500平方公尺，為台灣平地最老最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，棲地旁邊的婦幼活動中心高3層樓，專家認為會遮擋日照，建設局取得地方同意，將拆除這棟活動中心，今天舉行拆除開工典禮，預計5月完成。

在開工典禮前，林佳龍特別至樹王公廟上香，說明工程原委，祝禱工程順利平安。林佳龍指出，102年時有建商在公園旁土地上，興建28層樓高的大樓，他當時擔任立委，即呼籲停止開發、改善千年茄苳樹棲地，任市長後，又與建商達成協議，以容積移轉方式取得土地，這次則是拆除活動中心，兩項措施都是「還地於樹」，是搶救千年茄苳樹首部曲。

林佳龍說，接著將集結樹醫診斷、醫治，讓千年茄苳樹恢復生機；最後將打造此處成為生態文化園區，賦予歷史、文化、教育意義，成為都市新亮點。

當地西區後龍里里長郭耀泉指出，臨活動中心有2個枝幹3年前已枯死，最近主幹也生病，長出「木耳」般的菌類，為了保護老樹，拆除活動中心是不得不採取的措施，也希望市府能在附近的市有地，尋找適合地點興建新的活動中心。