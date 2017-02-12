訪雲林友人 宋楚瑜為農友發聲

親民黨主席宋楚瑜（右）到古坑慈靈宮祈求神明保佑台灣。（記者林國賢攝）

2017-02-12 14:04

〔記者林國賢／雲林報導〕親民黨主席宋楚瑜今到雲林古坑鄉訪友，呼籲政府重視農民農業，輔導協助農民轉型增加「生產」、改善「生產」，創造更多的產值，確保農民「生計」。

宋楚瑜上午前往古坑鄉慈靈宮拜訪宮主陳建誠與好友劉明德，並祈求神明保佑台灣，隨後轉往古坑綠色隧道與民眾拜年，有農民向他抱怨生活難過，還希望他出任行政院長，宋楚瑜則微笑回說，一切順其自然，先為農民基層發聲比較重要。

一名農民向宋楚瑜訴苦，他早上載蕃薯到梅山販售，單趟需40多分鐘車程，但每台斤只能賣5元，根本無法回本，日子是愈來愈難過。

宋楚瑜感嘆指出，每次走訪農村都感受嚴重城鄉差距，農業與農民是國家最根本，政府應該重視，以菸草產業為例，台灣菸酒公司今年終止保價收購菸葉，政府若要鼓勵農業轉型，應是慢慢輔導，而不是說停就停，影響農民生計。

他指出，農業要有「三生」概念，也就是說，不要任意破壞農民生態，確保權益，然後須輔導協助農民轉型增加「生產」、改善「生產」，創造產值，最後是要確保農民「生計」，基層穩固國家才會進步。