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1天進出站逾3萬3千人次 高鐵雲林站破紀錄

高鐵雲林站人潮又破表。（記者廖淑玲攝）

2017-02-12  14:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高鐵雲林站又破紀錄了，昨天進出站達3萬3689人次，打破雲林站紀錄，再次證明台灣人愛看燈會。

台灣高鐵公司雲林站公關專員吳貴英指出，昨天進出車站人次衝新高，配合台灣燈會舉辦，今天又是超級星期天，高鐵今晚6點起實施人潮分流管制，並加開北上及南下臨增列車，提醒旅客依照人潮管制動線進站搭車或購買自由座購票，以利今晚順利疏解人潮。

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  • 台灣燈會虎尾主燈區點燈首夜人潮就大爆滿。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾主燈區點燈首夜人潮就大爆滿。（記者廖淑玲攝）

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