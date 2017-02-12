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鹽水蜂炮人潮較去年多 垃圾卻減量

今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮遊客較去年多2成，然今天垃圾清運量卻減少，市容迅速恢復。（記者王涵平攝）

2017-02-12  13:51

〔記者王涵平／台南報導〕今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮遊客較去年多2成，然今天垃圾清運量卻減少，市容迅速恢復。

已成國際性觀光民俗節慶活動的鹽水蜂炮，近年又規劃月津港燈節，每年都吸引大批人潮，活動約在今日凌晨3時結束，留下大量炮屑及垃圾。

南市環保局今晨動員鄰近清潔隊人力及機具，計180人及38輛掃（洗）街車、垃圾車等清掃機具，從5點開始投入環境清理，沿途有不少民眾主動加入打掃行列，中午前迅速恢復市容。

環保局指出，今年鹽水燈節及元宵節參加民眾比去年多出2成，共清理29.38公噸垃圾，但清理出垃圾量卻比去年減少15.27公噸，原因包括民眾環保意識提升配合垃圾分類，瓶罐回收物丟置回收桶，減少一般垃圾產生。

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