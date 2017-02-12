登釘刀梯消災祈福 多座宮廟乩身完成

睽違17年的七股頂山代天府釘刀梯祭典，今日再度登場，多座宮廟神明乩身順利完成，廟埕前的信眾報以熱烈掌聲。（記者王涵平攝）

2017-02-12 13:53

〔記者王涵平／台南報導〕睽違17年的七股頂山代天府釘刀梯祭典，今日再度登場，多座宮廟神明乩身順利完成，廟埕前的信眾報以熱烈掌聲。

代天府整修委員會主委吳國和說，乩手陳水上約於1個多月前夢到吳府三千歲指示舉辦登釘刀梯祈福安民心，因舉辦登釘刀梯耗時費力，一度予以婉拒，翌日與頂山代天府管理委員會商議後，還是決定不辦。

未料，吳國和當晚就夢到吳府三千歲指示農曆1月13日到16日辦登釘刀梯，且陳水上又再度告知吳府三千歲降示農曆1月16日舉辦登釘刀梯祭典，如此巧合，經向吳府三千歲擲筊請示獲允筊，終於決定舉辦登釘刀梯祭典。

大批信眾今日一早就將代天府廟埕擠得水洩不通，還有人出動空拍機紀錄，由於釘刀梯是1層刀、1層釘，總計108支鐵釘的釘梯組成，斜坡式釘刀梯全長9丈8尺、高約4丈6尺。

各宮廟神明乩身領旨後陸續登上釘刀梯，信眾無不摒氣凝神，注視乩身踩上的每一層釘刀，其中來自高雄三鳳宮的乩身，才因眼疾開完刀，卻還是順利走完，每一位乩身順利完成後，也是為信眾消災解厄，現場掌聲、高空煙火也沒停過。

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